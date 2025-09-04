অনুপ্রবেশের দায়ে আটক দুই বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

অনুপ্রবেশের দায়ে আটক দুই বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ
ভারতের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের দায়ে আটক দুই বাংলাদেশি নারীকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাতে ফেনীর পরশুরাম উপজেলার বিলোনিয়া সীমান্ত দিয়ে বিজিবির হাতে তাকে তুলে দেওয়া হয়।
তারা হলেন- খুলনার হরিংডাঙ্গা উপজেলার ভাদুরী গ্রামের আব্দুল হাকিমের মেয়ে হোসনে আরা খাতুন (২৬) ও মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার বিক্রমপুর গ্রামের মৃত হাসিম হাওলাদারের মেয়ে মাকসুদা বেগম (৩৪)।
তাদের হস্তান্তরকালে বিজিবির মজুমদারহাট ক্যাম্পের সুবেদার মো. শাহজাহান, ভারতীয় বিএসএফের বিলোনিয়া ক্যাম্পের এসি শেখ রাকুল কুমারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ওই দুই নারী বিজিবির হেফাজতে রয়েছেন। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের পরশুরাম মডেল থানায় হস্তান্তর করা হবে।
বিজিবির মজুমদারহাট ক্যাম্পের সুবেদার মো. শাহজাহান জানান, ‘ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশ করায় বাংলাদেশি দুই নারীকে ফেরত দেয় বিএসএফ।’
আবদুল্লাহ আল-মামুন/আরএইচ/এমএস