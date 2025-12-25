কুড়িল বিশ্বরোড
পার্কিং গাড়ি সরিয়ে নেতাকর্মীদের সড়ক ফাঁকা করে দিচ্ছে সেনাবাহিনী
দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন শেষে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা উপলক্ষে রাজধানীর পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকা ও কুড়িল বিশ্বরোডজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিএনপির নেতাকর্মীরা কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় জড়ো হতে থাকেন।
এতে গাড়ি, রিকশা, মোটরসাইকেল ও ব্যক্তিগত যানবাহনের চাপ বেড়ে সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কুড়িল বিশ্বরোড ও আশপাশের এলাকায় কাজ শুরু করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। সড়কের মূল পয়েন্ট থেকে হকারদের ভ্যান, রিকশা, মোটরসাইকেল এবং পার্কিং করা ব্যক্তিগত গাড়ি সরিয়ে দেওয়া হয়।
এছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বাস, ট্রাক ও মাইক্রোবাসও মূল সড়ক থেকে সরিয়ে দেন সেনাসদস্যরা। এতে ধীরে ধীরে যান চলাচলে শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং বিএনপির নেতাকর্মীরা সুশৃঙ্খলভাবে মূল সংবর্ধনা মঞ্চের দিকে যেতে পারছেন।
সেনাবাহিনীর সদস্যরা কোনো ধরনের যানবাহন মূল সড়কে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না। একই সঙ্গে খণ্ড খণ্ড মিছিল যেন নির্বিঘ্নে সমাবেশস্থলে পৌঁছাতে পারে, সে বিষয়েও তারা সহযোগিতা করছেন বলে জানান উপস্থিত নেতাকর্মীরা।
বিএনপির কর্মী আবির হোসেন বলেন, সেনাবাহিনীর এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। ভোর থেকেই মূল সড়কে বাস ও ব্যক্তিগত গাড়ির কারণে যানজট তৈরি হয়েছিল। এখন গাড়ি সরিয়ে দেওয়ায় রাস্তা ফাঁকা হয়েছে, মিছিল নিয়ে চলাচল অনেক সহজ হয়ে গেছে।
সেনাবাহিনীর তৎপরতায় কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় শৃঙ্খলা ফিরে আসায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা।
ইএআর/এমকেআর/এএসএম