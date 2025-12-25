তারেক রহমানের সংবর্ধনায় যাওয়ার পথে কৃষক দল নেতার মৃত্যু
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাক্ষী হতে ঢাকায় যাওয়ার পথে নড়াইলের কৃষক দল নেতা মুন্সি খায়রুজ্জামান আলম মারা গেছেন। তিনি লোহাগড়া উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক ছিলেন।
জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুল ইসলাম সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মুন্সি খায়রুজ্জামান আলম নড়াইল জেলা বিএনপির গাড়িবহরের সঙ্গে ঢাকায় যাচ্ছিলেন। পথে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা এলাকায় নড়াইল-ঢাকা মহাসড়কে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে চিকিৎসার চেষ্টা করা হলেও তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।
মনিরুল ইসলাম এক শোকবার্তায় বলেন, ‘মুন্সি খায়রুজ্জামান আলম ছিলেন দলের একজন নিবেদিতপ্রাণ ও ত্যাগী নেতা। তার অকাল মৃত্যুতে নড়াইল জেলা বিএনপি একজন দক্ষ ও নিষ্ঠাবান সংগঠককে হারালো। দেশনায়ক তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে যাত্রা করেও তিনি সেই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারলেন না, এটি আমাদের জন্য গভীর বেদনার।
তিনি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
হাফিজুল নিলু/এফএ