  2. দেশজুড়ে

পুকুর পাড়ে খেলার সময় পানিতে পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৮:৫৭ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পুকুর পাড়ে খেলার সময় পানিতে পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু
ফাইল ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার সোনারামপুর ইউনিয়নে চর মরিচাকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃতরা হলো শান্তিপুর গ্রামের আনাথ মিয়ার মেয়ে চাঁদনি (৯) ও চরমরিচাকান্দি গ্রামের সাদ্দাম মিয়ার মেয়ে নিঝুম (৭)। তারা সম্পর্কে মামাতো-ফুপাতো বোন।

স্থানীয়রা জানান, বাড়ির পাশে দুই শিশু পুকুর পাড়ে খেলা করছিল। এসময় অসাবধানতাবশত তারা পুকুরে পড়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা অচেতন অবস্থায় তাদের উদ্ধার করেন। দ্রুত বাঞ্ছারামপুর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

বাঞ্ছারামপুর ৫০ শয্যা সরকারি হাসপাতালের উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. রঞ্জন বর্মন বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই শিশুর দুটির মৃত্যু হয়। আমাদের কিছুই করার ছিল না।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।