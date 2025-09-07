  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে কৃষক দলের কমিটিতে আওয়ামী লীগ কর্মী

প্রকাশিত: ০৪:১৮ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মিরসরাই উপজেলার করেরহাট ইউনিয়ন কৃষক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম রাশেদ ও সদস্য মো. রবিউল হোসেন হৃদয়ের বিরুদ্ধে সংগঠনের শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পতিত স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের রাজনীতির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে।

এ প্রেক্ষাপটে সংগঠনের শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বিষয়টি যথাযথভাবে খতিয়ে দেখার জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তদন্ত কমিটির সদস্যরা হলেন, উপজেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহবায়ক মো. এমরান হোসেন শামীম, করেরহাট ইউনিয়ন কৃষকদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল বশর, দপ্তর সম্পাদক আব্দুল গফুর।

অভিযুক্ত হলেন, করেরহাট ইউনিয়ন কৃষকদলের নব গঠিত কৃষকদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম রাশেদ ও সদস্য মো. রবিউল হোসেন হৃদয়।

তদন্ত কমিটি আগামী সাত (৭) কার্যদিবসের মধ্যে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ও সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মিরসরাই উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মো. আশরাফ উদ্দিন ও সদস্যসচিব আবু দাউদ বরাবর দাখিল করবে।

উপজেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মো. আশরাফ উদ্দিন বলেন, শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগের প্রতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদল অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দৃষ্টি রাখছে। সাংগঠনিক ঐক্য, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে এ তদন্ত কমিটি যথাযথভাবে কাজ করবে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা উপস্থাপন করবে।

