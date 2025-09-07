ব্রাহ্মণবাড়িয়া
খেলা নিয়ে বিতণ্ডা, অস্ত্রের আঘাতে কিশোরের দুই আঙুল বিচ্ছিন্ন
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে খেলা নিয়ে বাগবিতণ্ডায় সারোয়ার হোসেন (১৫) নামের এক কিশোরের দুই আঙুল কুপিয়ে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ উঠেছে।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার সাতমোড়া ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আহত সারোয়ার ওই গ্রামের আমির হোসেনের ছেলে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তার বাম হাতের দুটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে স্থানীয় কয়েকজন কিশোর-তরুণ বোতল দিয়ে খেলা করছিলেন। এসময় সারোয়ারের সঙ্গে একই এলাকার এক তরুণের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে ওই তরুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। হঠাৎ সে তার হাতে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে সারোয়ারের ওপর এলোপাতাড়ি হামলা চালায়। এতে সারোয়ারের বাম হাতের দুটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খবর পেয়ে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে নবীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
এ বিষয়ে নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম বলেন, বিচ্ছিন্ন দুই আঙুলসহ পরিবারের সদস্যরা ছেলেটিকে নিয়ে এসেছিলেন। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর/জিকেএস