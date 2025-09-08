  2. দেশজুড়ে

রাতের আঁধারে কৃষকের ৪০০ লাউ গাছ কেটে দিলো দুর্বৃত্তরা

প্রকাশিত: ১২:১৯ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দরিদ্র কৃষক উত্তম দাশের ৩৩ শতক জমিতে চাষ করা ৪০০ লাউ গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার বড়তাকিয়া ভূঁইয়াপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ঋণ করে ৩৩ শতক জমিতে লাউ চাষ করা ওই কৃষক এখন দিশাহারা হয়ে পড়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কৃষক উত্তম দাশের ৩৩ শতক লাউ ক্ষেতের ৪০০ গাছের প্রতিটির ডগায় ডগায় কচি লাউ ঝুলছে। কিছুদিন পর এসব লাউ বাজারে বিক্রি হতো কয়েক লাখ টাকায়।

কৃষক উত্তম দাশ বলেন, এবার লাউ চাষে খরচ হয়েছে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। ঠিকমতো বাজারে বিক্রি করতে পারলে খরচ উঠে লাভ হতো আরও কয়েক লাখ। ঋণ করে চাষ করেছি। লাউ বাজারে বিক্রি করে ঋণের টাকা শোধ করবো বলে ভেবেছিলাম। এখন সব গাছ কেটে ফেলায় আমি কীভাবে ঋণ পরিশোধ করবো বুঝতেছি না। আমার সঙ্গে ওভাবে কারো শত্রুতা নেই। কারা এভাবে আমার পেটে লাথি মারলো?

এলাকার বাসিন্দা মোশারফ হোসেন বলেন, সমাজে চলতে গেলে মানুষের সঙ্গে মানুষের মনোমালিন্য হতে পারে। সেজন্য এভাবে জমির ফসল কেটে দেবে, তা মেনে নেওয়া যায় না।

এ বিষয়ে মিরসরাই উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা প্রতাপ চন্দ্র রায় জানান, বড়তাকিয়ায় জমির লাউ গাছ কেটে ফেলার ব্যাপারটি আমি জানতাম না। এখন আপনার মাধ্যমে শুনলাম। উপ-সহকারী কৃষি অফিসারকে পাঠিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছি।

