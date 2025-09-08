ফেসবুক স্টোরিতে দেওয়া অস্ত্র-বোমার ভিডিও ভাইরাল, যুবক আটক

ফেসবুক স্টোরিতে দেওয়া অস্ত্র-বোমার ভিডিও ভাইরাল, যুবক আটক
শরীয়তপুরের নড়িয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেশীয় অস্ত্র ও হাতবোমার ভিডিও প্রচারের অভিযোগে রিয়াদ গোরাপী (২০) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাতে উপজেলার ভোজেশ্বর ইউনিয়নের পাঁচক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
আটক হওয়া রিয়াদ গোরাপী ওই এলাকার সামাদ গোরাপীর ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, রিয়াদ গোরাপী নামের ওই যুবক রোববার নিজের ফেসবুকের স্টোরিতে হাতবোমা ও দেশীয় অস্ত্রের ভিডিও আপলোড করেন। এতে ওই এলাকার স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি জানতে পেরে দিনগত রাত দেড়টার দিকে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি এসব কন্টেন্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের কথা স্বীকার করে।
জানতে চাইলে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নড়িয়া সার্কেল) ড. আশিক মাহমুদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেশীয় অস্ত্র ও বিস্ফোরকের ভিডিও শেয়ার দেওয়ায় রিয়াদ নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে। তাকে থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
