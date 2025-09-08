  2. দেশজুড়ে

দগ্ধ স্বামীর পর চলে গেলেন স্ত্রী, হাসপাতালে ৩ মেয়ে

প্রকাশিত: ০৯:১৯ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের কাঁচপুর এলাকার একটি বসতবাড়িতে গ্যাসলাইনের লিকেজ থেকে দগ্ধদের মধ্যে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। বাচা চৌধুরী নামের ওই নারী মারা গেছেন। এর আগে মারা যান তার স্বামী মানব চৌধুরী।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত নারী তার স্বামী-সন্তানসহ কাঁচপুর এলাকার অস্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। এ ঘটনায় দগ্ধ তাদের তিন সন্তান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিষয়টি জাগো নিউকে নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান। তিনি বলেন, বাচা নামের ওই রোগী ১টা ৪৫ মিনিটে মারা যান।

এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর ভোরে গ্যাসলাইনের লিকেজ থেকে একই পরিবারের পাঁচ সদস্য দগ্ধ হন। পরে সবাইকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের ভর্তি করা হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বাচা চৌধুরীর স্বামী মানব চৌধুরী মারা যান। বর্তমানে ওই দম্পতির তিন মেয়ে তিন্নি, মুন্নি ও মৌরি চিকিৎসাধীন।

