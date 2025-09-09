নারায়ণগঞ্জে গণপিটুনিতে ‘ডাকাত’ নিহত

নারায়ণগঞ্জে গণপিটুনিতে ‘ডাকাত’ নিহত
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নে গণপিটুনিতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। অটোরিকশায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে জনতা তাকে গণপিটুনি দেয়।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রভাকরদী এলাকার বায়তুল আতিক জামে মসজিদের পাশে প্রভাকরদী কবরস্থান সংলগ্ন আঞ্চলিক সড়কে এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, অটোরিকশায় ডাকাতির চেষ্টার সময় জনতা ওই ডাকাতকে ধরে গণপিটুনি দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নিহতের নাম মো. আয়নাল (৪২)। তিনি আড়াইহাজারের প্রভাকরদি এলাকার মো. মাহির ছেলে।
আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। মরদেহের সুরতহাল করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
