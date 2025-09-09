ফরিদপুরে মহাসড়ক অবরোধে গিয়ে হিট স্ট্রোকে ‘আন্দোলনকারীর’ মৃত্যু

ফরিদপুরে মহাসড়ক অবরোধে গিয়ে হিট স্ট্রোকে ‘আন্দোলনকারীর’ মৃত্যু
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলা থেকে আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে স্থানান্তর করে ফরিদপুর-২ আসনে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদ করতে এসে এক আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে নয়টার দিকে সড়ক অবরোধের সময় প্রখর রোদের তাপে হিট স্ট্রোক করে তিনি মারা যান বলে এক বিএনপি নেতা দাবি করেছেন। তবে পুলিশ বলছে তিনি একজন মুদি ব্যবসায়ী। তিনি আন্দোলনকারী নন।
মৃত হাবিবুর রহমান হবি (৫৫) ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ইউনিয়নের চরকান্দা গ্রামের মৃত আজিজ শেখের ছেলে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ভাঙ্গা উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও নিহতের স্বজন আবু সাইদ মুন্সি।
তিনি বলেন, হবি আন্দোলনে অংশ নেন। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে প্রখর রোদ্রের তাপে হিট স্ট্রোক করেন তিনি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। পরে হাসপাতাল থেকে তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।
ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তানসিভ জুবায়ের নাদিম জাগো নিউজকে বলেন, স্ট্রোক করে একজনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়। তবে রোগীর সঙ্গে থাকা স্বজনরা জানিয়েছেন, তিনি একজন মুদি দোকানি। দোকানেই তিনি স্ট্রোক করেন।
বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রোকিবুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, মৌখিকভাবে বিষয়টি জানতে পেরে হাসপাতালে খোঁজ নেওয়া হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন একজন মৃত রোগী এসেছিলেন, তবে তিনি আন্দোলনকারী নন।
ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন বলেন, একজনের মৃত্যুর খবর শুনেছি। তবে এ বিষয়ে থানায় কেউ কোনো অভিযোগ করেননি।
ফরিদপুর-৪ আসনের অন্তর্ভুক্ত ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদি ইউনিয়নকে কেটে ফরিদপুর-২ আসনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে ইসির এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ওই তালিকা প্রকাশের পর থেকেই ক্ষোভ প্রকাশ ও অবরোধ শুরু করেন স্থানীয়রা। এরপর থেকে দফায় দফায় এই সড়ক অবরোধ কর্মসূচি চলছে।
