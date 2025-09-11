  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় মহাসড়কের পাশে বালুচাপা যুবকের মরদেহ উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কুমিল্লায় মহাসড়কের পাশে বালুচাপা যুবকের মরদেহ উদ্ধার
ফাইল ছবি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে বালির নিচ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের (২৭) গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টায় মহাসড়কের কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার মোস্তফাপুর এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন মোস্তফাপুর এলাকায় একটি বালির স্তূপের আশপাশে রক্ত দেখতে পেয়ে সন্দেহ হলে ৯৯৯-এ কল দেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে দুপুর দেড়টার দিকে সদর দক্ষিণ মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে বালির স্তূপ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেন। নিহতের পড়নে পিংক কালার একটি শার্ট, জিন্স প্যান্ট ও কেডস জুতা রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা তাকে গলা কেটে হত্যার পর মরদেহ গুমের উদ্দেশ্যে বালুতে পুঁতে রাখা হয়।

এ বিষয়ে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সেলিম বলেন, ‘ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। ধারণা করা হচ্ছে দুর্বৃত্তরা তাকে ডেকে এনে রাতের কোনো এক সময়ে হত্যার পর মরদেহ গুম করার জন্য বালুচাপা দেয়।’

জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।