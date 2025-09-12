  2. দেশজুড়ে

জোর করে ভোট-ভালোবাসা নেওয়া যায় না: ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০২:৩১ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জোর করে ভোট-ভালোবাসা নেওয়া যায় না: ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

জামায়াতে ইসলামী ঢাকা দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. মো. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেছেন, ‘মানুষের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের নিতে হবে। জোর করে ভালোবাসা কিংবা ভোট গ্রহণ সম্ভব নয়।’

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কাগজিরপুল এলাকায় দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, ‘যারা জোর করেছে তাদের তরুণ প্রজন্ম প্রত্যাখ্যান করেছে। বিনয় ও সহমর্মিতাকেই বিজয়ী করেছে। আগামী দিনেও শক্তি নয়, বিনয় এবং ভালোবাসা বিজয়ী হবে।’

তিনি বলেন, ‘শক্তির জোরে মানুষকে দমনের যুগ শেষ। ফেরাউন, নমরুদ কিংবা আবু জাহেল টিকতে পারেনি। শেখ হাসিনার মতো ফ্যাসিস্ট শাসকও টিকে থাকতে পারেনি। ভবিষ্যতেও নতুন কোনো নব্য ফ্যাসিস্টকে জনগণ মেনে নেবে না।’

অনুষ্ঠানে ইবনে সিনা প্রাইমারি হেলথকেয়ারের চিকিৎসক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী আয়োজিত এ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে প্রায় এক হাজার মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নেন।

মাহমুদ হাসান রায়হান/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।