ইবতেদায়িতে চালু হবে মিড ডে মিল-উপবৃত্তি: বোর্ডের চেয়ারম্যান

ইবতেদায়িতে চালু হবে মিড ডে মিল-উপবৃত্তি: বোর্ডের চেয়ারম্যান
মাদরাসায় ইবতেদায়িতে মিড ডে মিল ও উপবৃত্তি চালু করা হবে জানিয়েছেন মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঞা মো. নূরুল হক।
তিনি বলেন, মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইবতেদায়িতে মিড ডে মিল ও উপবৃত্তি বন্ধ ছিল, যেটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আছে। এটি আমরাও চালু করবো। মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি বন্ধ ছিল। সেটি আমরা এরইমধ্যে সার্কুলার দিয়েছি। এ বছর থেকে তারা বৃত্তি পরীক্ষা দেবে।’
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ কারামতিয়া ফাজিল মাদরাসার নবনির্মিত একাডেমিক ভবন উদ্বোধন ও মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে দেওয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেন মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান।
মাদরাসা প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি ও শিক্ষা) সুরাইয়া আক্তার লাকি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাদরাসার অধ্যক্ষ মো. ইব্রাহিম শামীম।
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য বিগত সময়ে যে শর্ত দিয়ে আইনের বেড়াজালে সংকুচিত করা হয়েছে, তা সম্প্রসারিত করা হয়েছে বলেও জানান চেয়ারম্যান মিঞা মো. নূরুল হক।
তিনি বলেন, মাদরাসা স্থাপন, পাঠদান অনুমতির শর্তগুলো আমরা শিথিল করেছি। আমরা বেশি বেশি চাই, আমাদের সন্তানেরা দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ হোক।
চেয়ারম্যান মিঞা নূরুল হক বলেন, ‘মাদরাসার শিক্ষার সিলেবাসের মধ্যে যে ধরনের সমস্যা আছে, সে সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করার জন্য চেষ্টা করছি। যোগ্য আলেম তৈরির জন্য যে ব্যবস্থা করার দরকার, সেটি আমরা করবো।’
তিনি বলেন, ‘মাদরাসার কোনো কোনো শ্রেণিতে অধিকাংশ জেনারেল। মাদরাসার মৌলিক শিক্ষার যেখানে পরিবর্তন হয়েছে, সেটাকে আমরা আগের জায়গায় নিয়ে যেতে চাই। যাতে যোগ্য আলেম তৈরি হয়।’
মাদরাসার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ করে নূরুল হক বলেন, ‘বিগত সময়ে মাদরাসার শিক্ষিত লোকদের চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সামাজিকভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। তারা ভালো রেজাল্ট করাও পরেও ভাইভা পরীক্ষায় যখন মাদরাসার সার্টিফিকেট দেখেছে, তখন তাদেরকে বঞ্চিত করেছে। সেই বঞ্চনা ও বিরহের বিরুদ্ধেই ছিল তোমাদের সংগ্রাম।’
চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা খোলা হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয়েছে। আগামী সেশন থেকে ব্যবসায় শিক্ষাও চালু করা হবে।’
মাদরাসার সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) কাজী হাবিবুর রহমানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন দারুল উলূম কামিল মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা একেএম আবদুল্লাহ, কমলনগরের হাজিরহাট হামিদিয়া কামিল মাদরাসা সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা জায়েদ হোসেন ফারুক, ফেনীর আল জামিয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মুফতি ফারুক আহমাদ, রায়পুর কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ আ ন ম নিজাম উদ্দিন প্রমুখ।
কাজল কায়েস/এসআর/এমএস