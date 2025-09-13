মিরসরাইয়ে গাড়ি উল্টে লাখ টাকার ডিম নষ্ট, চালক আহত

মিরসরাইয়ে গাড়ি উল্টে লাখ টাকার ডিম নষ্ট, চালক আহত
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ডিমবোঝাই একটি লেগুনা উল্টে লাখ টাকার মুরগির ডিম নষ্ট হয়ে গেছে।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে মিরসরাই পৌরসদরের ডাক বাংলো এলাকায় এ দুর্ঘটনার ঘটে। এসময় লেগুনাচালক আহত হন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাড়ির সামনের অংশের চাকা বার্স্ট হয়ে হঠাৎ মহাসড়কে লেগুনা উল্টে যায়। ডিমগুলো সড়কে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। গাড়িচালককে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।
ডিমের ডিলার আব্দুর রহিম জানান, ডিমের গাড়িতে প্রায় এক লাখ টাকার ডিম ছিল। মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে বারইয়ারহাট-ফেনীতে ডিমগুলা পাইকারি মূল্য বিক্রি করা হয়। দুর্ঘটনায় প্রায় সব ডিম নষ্ট হয়ে গেছে।
জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বোরহান উদ্দিন জানান, দুর্ঘটনাকবলিত ডিমের গাড়ি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।
এম মাঈন উদ্দিন/এসআর/এমএস