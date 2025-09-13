  2. দেশজুড়ে

জামায়াতে ইসলামীর প্রতি মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে: ইজ্জত উল্লাহ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও সাতক্ষীরা জেলা জামায়াতের সাবেক আমির মুহা. ইজ্জত উল্লাহ বলেছেন, অতীতের তুলনায় জামায়াতে ইসলামীর প্রতি মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে। মানুষ দেশকে নতুন আঙ্গিকে দেখতে চায়। দেশের আমানত জামায়াতে ইসলামীর হাতে তুলে দিতে চায়।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সাতক্ষীরা শহরের আল-আমিন ট্রাস্টের কাজী শামসুর রহমান মিলনায়তনে মসজিদের ইমাম ও খতিবদের নিয়ে দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও জেলা ওলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা ওসমান গনি। সঞ্চালনা করেন জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ড. রুহুল আমিন।

আহসানুর রহমান রাজীব/এসআর/জেআইএম

