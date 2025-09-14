অটোরিকশা চুরির সময় গণপিটুনিতে যুবক নিহত

অটোরিকশা চুরির সময় গণপিটুনিতে যুবক নিহত
ফেনীতে সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশা চুরির সময় গণপিটুনিতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ভোর সাড়ে তিনটার দিকে ফেনী সদর উপজেলার মোটবী ইউনিয়নের মধ্যম লক্ষ্মীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মো. মনসুর আহমদ বাহার (৪০) নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার কাজির ঘাটলা গ্রামের মুন্সি বাড়ির সুলতান আহমেদের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, মধ্যম লক্ষ্মীপুর গ্রামে হানিফের সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি প্রতিদিনই বাড়ির দরজায় পার্কিং করে রাখা হয়। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে হঠাৎ এক ব্যক্তি সিএনজিটি চুরি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয়রা তাকে আটক করে গণপিটুনি দেয়। এতে ওই ব্যক্তি মারা যায়।
ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সামসুজ্জামান বলেন, মধ্যম লক্ষ্মীপুর গ্রামে সিএনজিচালিত অটোরিকশা চুরির সময় স্থানীয় জনতার পিটুনিতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
