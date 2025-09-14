চুয়াডাঙ্গার নতুন এসপিকে ‘ফ্যাসিস্টের দোসর’ আখ্যা দিয়ে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার নতুন এসপিকে ‘ফ্যাসিস্টের দোসর’ আখ্যা দিয়ে মানববন্ধন
চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার হিসেবে ডিএমপির মিরপুর জোনের ডিসি গৌতম কুমার বিশ্বাসের পদায়নের বিরুদ্ধে মানববন্ধন হয়েছে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকালে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে ‘চুয়াডাঙ্গাবাসী’ ব্যানারে এ মানববন্ধন হয়। এতে বক্তারা তাকে ‘ফ্যাসিস্টের দোসর’ বলে উল্লেখ করে অবিলম্বে নিয়োগের আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।
মানববন্ধনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দরের স্থানীয় নেতাকর্মীরাসহ সাধারণ মানুষ অংশ নেন। বক্তারা অভিযোগ করেন, গৌতম কুমার বিশ্বাস পাবনা ও ঢাকায় দায়িত্ব পালনকালে সাধারণ মানুষের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন চালিয়েছেন। এমনকি গত জুলাই আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার সঙ্গেও তার সম্পৃক্ততা ছিল। বক্তারা বলেন, চুয়াডাঙ্গাবাসী কোনো ফ্যাসিস্ট চায় না, আমরা মানবিক পুলিশ সুপার চাই।
গত ১১ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে ডিএমপির মিরপুর জোনের ডিসি গৌতম কুমার বিশ্বাসকে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার হিসেবে পদায়ন করা হয়। তবে তিনি এখনো চুয়াডাঙ্গায় যোগদান করেননি।
মানববন্ধনে জেলা এবি পার্টির সভাপতি আলমগীর হোসেন, এনসিপির যুগ্ম-সমন্বয়কারী সমির হোসেন, পৌর জামায়াতের ৯ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি শরিফ হাসান, ২ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি নুরুজ্জামান, স্থানীয় রফিউল কাদির ও সুমন রেজা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা অবিলম্বে এই নিয়োগ আদেশ প্রত্যাহার না করা হলে চুয়াডাঙ্গা জুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।
হুসাইন মালিক/এমএন/জিকেএস