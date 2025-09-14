শিবিরের ভর্তি সহায়তা কেন্দ্রে ছাত্রদল কর্মীদের হামলা

শিবিরের ভর্তি সহায়তা কেন্দ্রে ছাত্রদল কর্মীদের হামলা
নারায়ণগঞ্জের রুপগঞ্জে মুড়াপাড়া সরকারি কলেজে ছাত্রশিবিরের হেল্পডেস্কে হামলার অভিযোগ উঠেছে ছাত্রদল কর্মীদের বিরুদ্ধে। এসময় শিবিরের কয়েকজনকে মারধর করে ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার মুড়াপাড়া সরকারি কলেজ মাঠে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কলেজের শিবির কর্মী সাইদুল হাসান বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন।
জানা যায়, হামলায় আবরারুল হক, সাইদুল ইসলাম শান্ত, বিল্লাল মিয়া ও সিফাতসহ কয়েকজন আহত হন। এছাড়া হামলা ও মারধরের ছবি-ভিডিও ধারণ করলে ছাত্রদল কর্মীরা সেগুলো ডিলিট করতে বাধ্য করে বলে অভিযোগ শিবির কর্মীদের।
থানায় অভিযোগকারী সাইদুল হাসান জানান, তিনি ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি রূপগঞ্জ থানার মুড়াপাড়া কলেজ শিবিরের সঙ্গে যুক্ত। কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিতে সহায়তার জন্য শিবিরের পক্ষ থেকে দুটি হেল্পডেস্ক বসানো হয়। রোববার বেলা ১১টার দিকে সেখানে সেবা দেওয়ার সময় ছাত্রদলের ২০-২৫ জনের একটি দল শিবির নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করে। তারা মারধর করে কয়েকজনকে আহত করে ও মোবাইলে ধারণ করা ছবি-ভিডিও ডিলিট করতে বাধ্য করে।
নারায়ণগঞ্জ জেলা শিবিরের প্রচার সম্পাদক ইমরান হাসান তুহিন বলেন, হেল্পডেস্ক কার্যক্রমের মাধ্যমে একাদশ শ্রেণির ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করা হচ্ছিল। এসময় শিক্ষার্থীদের সহায়তার কাজে ব্যস্ত অবস্থায় শিবির কর্মীদের ওপর ছাত্রদলের কর্মীরা অতর্কিত হামলা চালায়। হামলাকারীরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে তাদের কার্যক্রম ব্যাহত করতে এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে।
মুড়াপাড়া কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি আল আমিন ইসলাম প্রিন্স বলেন, ছাত্রশিবিরের নামে একদল বহিরাগত হঠাৎ এসেই হেল্পডেস্ক বসিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জোরপূর্বক সদস্য ফরম দেওয়ার চেষ্টা করে। এসময় শিক্ষার্থীরা সদস্য ফরম নিতে না চাইলে শিবিরের বহিরাগতদের সঙ্গে তর্ক হয়। এছাড়া ডেস্ক যারা দিয়েছেন তারা কেউ কলেজের শিক্ষার্থী নয় বলে দাবি তার।
জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক খোকন বলেন, সব দলেরই রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে। অন্য কোনো দলের কর্মকাণ্ডের প্রতিবন্ধকতা করা আমাদের কাজ নয়। তবে বহিরাগতরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে সেটা অসুন্দর দেখায়।
এ বিষয়ে রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, এ ধরনের ঘটনার একটি অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নাজমুল হুদা/এমএন/জিকেএস