দরবারে হামলা

রাজবাড়ির গোয়ালন্দে ওসির পর ইউএনওর বদলি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১৩ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুর‌াল পাগ‌লার দরবার ও বাড়িতে হামলা ও মরদেহে আগুনের ঘটনার আলোচন- সমা‌লোচনার ম‌ধ্যেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) পর এবার উপ‌জেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) মো. না‌হিদুর রহমান‌কে বদলি করা হ‌য়ে‌ছে।

রাজবাড়ী জেলা প্রশাসক সুলতানা আক্তার বিষয়‌টি বদ‌লির নি‌শ্চিত ক‌রেছেন।

রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল‌য় প্রেষণ-১ শাখার যুগ্ম-স‌চিব আবুল হায়াত মো. র‌ফিক সই করা এক প্রজ্ঞাপ‌নে এই বদ‌লির আদেশ দেওয়া হ‌য়ে‌ছে। তা‌কে বা‌ণিজ‌্য মন্ত্রণাল‌য়ের রপ্তা‌নি উন্নয়ন ব‌্যু‌রোর উপ-প‌রিচালক প‌দে পদায়ন করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে আগামী ২১ সে‌প্টেম্ব‌রের ম‌ধ্যে তা‌কে বদ‌লিকৃত কর্মস্থ‌লে যোগদা‌নের নির্দেশ দেওয়া হ‌য়ে‌ছে। অন‌্যথায় তিনি ওইদিন অপরাহ্ন হ‌তে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত হ‌বেন।

এদি‌কে গোয়াল‌ন্দের ইউএনও মো. না‌হিদুর রহমান‌কে বদ‌লি করা হ‌লেও এখনও নতুন ক‌রে কাউকে দ্বা‌য়িত্ব দেওয়া হয় নাই। ২০২৪ সা‌লের ২৪ ডি‌সেম্বর মো. না‌হিদুর রহমান‌ ইউএনও হিসা‌বে গোয়ালন্দ উপ‌জেলায় যোগদান ক‌রেন ।

এরআগে শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) এক অফিস আদে‌শে গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি মোহাম্মদ রা‌কিবুল ইসলাম‌কে রাজবাড়ী পু‌লিশ সুপা‌র (এস‌পি) কার্যাল‌য়ের অপরাধ শাখার পুলিশ পরিদর্শক (ক্রাইম) হিসেবে বদ‌লি করা হয়। একই সঙ্গে বালিয়াকান্দি থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুনকে গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়।

গত ৫ সে‌প্টেম্বর নুরাল পাগ‌লার বাড়ি ও দরবা‌রে হামলা-ভাঙচুর, অগ্নিসং‌যোগ, লুটপাট এবং দরবা‌রের একজন ভক্ত নিহতসহ নুরাল পাগ‌লের মরদেগ করব থে‌কে তুলে পোড়ানোর ঘটনা ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে। মামলার প্রত্যেকটিতে প্রায় ৩৫০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। আলোচিত এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বা‌হিনীর সদস‌্যসহ প্রশাস‌নের বিরু‌দ্ধে দ্বা‌য়িত্ব অব‌হেলার অভিযোগ ওঠেছে।

রু‌বেলুর রহমান/এমএন/জিকেএস

