  2. দেশজুড়ে

মাগুরার সাবেক এমপি শিখরের ভাই তিনদিনের রিমান্ডে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ০৯:৫০ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মাগুরা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরের ছোট ভাই ও মাগুরা পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান হিসামকে (৪৫) তিনদিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মাগুরা সদর আমলি আদালতে হাজির করা হলে ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সব্যসাচী রায় এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে শনিবার চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পুলিশের বিশেষ অভিযানে স্থানীয় রেলস্টেশন এলাকা থেকে হিসামকে গ্রেফতার করা হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানায়, দর্শনা জয়নগর চেকপোস্ট হয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চালানো অভিযানে তালাবদ্ধ একটি ব্যাগসহ তাকে আটক করা হয় ও পরে মাগুরা জেলা কারাগারে আনা হয়।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মাগুরা সদর থানায় দায়ের হওয়া মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি হিসেবে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এমএন/জিকেএস

