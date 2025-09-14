  2. দেশজুড়ে

মাসুদ সাঈদী

ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমে আল্লামা সাঈদী হত্যার বিচার হবে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পিরোজপুর
প্রকাশিত: ০৯:৫৭ পিএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমে আল্লামা সাঈদী হত্যার বিচার হবে

পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ সাঈদী বলেছেন, ‘আমার বাবা শহীদ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনা বিনা অপরাধে মিথ্যা মামলায় ১৩ বছর জেলখানার অন্ধকারে বন্দি রেখেছেন। বিনা চিকিৎসায় পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করেছে। আমরা এ হত্যার বিচার চাই। ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমে আল্লামা সাঈদী হত্যার বিচার এ বাংলার মাটিতে হবে।’

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী ইন্দুরকানী উপজেলায় গণসংযোগ, মতবিনিময় ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

মাসুদ সাঈদী বলেন, ‘আমার বাবা ১০ বছর সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী শাসনামলে ওই সরকার তার বিপরীতে থাকায় তিনি তেমন উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারেননি। ২০০১-২০০৬ সালে চারদলীয় ঐক্য জোটের আমলে পিরোজপুর, নাজিরপুরসহ অত্র ইন্দুরকানী উপজেলায় ব্যাপক উন্নয়ন মূলক কাজ করেছিলেন। যা অন্য কোনো সংসদ সদস্য করতে পারেনি। অবহেলিত ইন্দুরকানী থানাকে জিয়ানগর উপজেলায় রূপান্তর করেন। উপজেলা ঘোষণার পর থেকেই ব্রিজ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, বেড়িবাঁধ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সব স্তরে ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন।’

তিনি বলেন, ‘আমি উপজেলায় আওয়ামী শাসনামলে দীর্ঘ পাঁচটি বছর সফলভাবে উপজেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছি। আল্লামা সাঈদীর ছেলে হিসেবে নিজেকে সবসময় আমার বাবার ও ন্যায়নীতির অনুসরণ করে চলেছি। কখনো নিজে স্বজনপ্রীতি বা নিজে লাভবানের চিন্তা করিনি। আমার বাবাও সেই চিন্তা করেননি।’

এসময় ইন্দুরকানী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. তৌহিদুর রহমান রাতুল, চন্ডিপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা সরোয়ার হোসেন মোল্লা, বালিপাড়া ইউনিয়ন আমির মো. শহীদুল ইসলাম, চন্ডিপুর ইউনিয়নের শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মো. জাহিদুল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মো. আশরাফুল ইসলাম, সেক্রেটারি কে এম রাহাতুল ইসলামস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
মো. তরিকুল ইসলাম/আরএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।