নাটোরে কাভার্ডভ্যান আটকে ১০ লাখ টাকার মালামাল লুট
নাটোরের বড়াইগ্রামে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে কাভার্ডভ্যান আটকে মালামাল লুটের ঘটনা ঘটেছে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ভোর ৪টার দিকে আগ্রাণ এলাকায় ঢাকা থেকে নাটোরগামী নুরজাহান ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির কাভার্ডভ্যান আটকে চালক ও সহকারীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মালামাল লুট করে ডাকাতদল।
এসময় গাড়িতে থাকা বাটারফ্লাই কোম্পানির টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওভেন নিয়ে যায় তারা। এতে আনুমানিক ১০ লাখ টাকার মালামাল লুট হয়েছে বলে জানায় এজেন্সি কর্তৃপক্ষ।
এ ঘটনায় কাভার্ডভ্যানের চালক মিজান শেখ বাদী হয়ে বড়াইগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
ভুক্তভোগী চালক মিজান শেখ জানান, তিনি নুরজাহান ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির কাভার্ডভ্যান (ঢাকা মেট্রো-ট ১৫৮৫৫০) এর চালক। তার বাড়ি নড়াইল সদর উপজেলার বরাশুলা গ্রামে। শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তিনি ও তার সহকারী ওয়াসিম হোসেন গাজীপুরের জয়দেবপুর ও ময়মনসিংহের ভালুকা ডিপো থেকে বাটারফ্লাই মার্কেটিং লিমিটেডের মালামাল নিয়ে নাটোরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ভোর ৪টার দিকে বড়াইগ্রাম থানার মোড় অতিক্রম করার পর আগ্রাণ এলাকায় পৌঁছালে অজ্ঞাতপরিচয় ৫-৭ জন একটি দল ড্রাম ট্রাক দিয়ে কাভার্ডভ্যানটির গতিরোধের চেষ্টা করে। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে একটি লোকাল রাস্তা দিয়ে কাভার্ডভ্যানটি অগ্রসর হলে কিছুক্ষণ পর একটি ছোট পিকআপ ভ্যান কাভার্ডভ্যানের সামনে দাঁড়ায়। পরে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে কাভার্ডভ্যানের পেছনের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে থাকা মালামাল লুট করে ডাকাতদের সঙ্গে থাকা পিকআপ ভ্যানে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।
এ বিষয়ে মিজান শেখ বলেন, ঘটনার পর কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে দুপুরে থানায় অভিযোগ করেছি।
বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার হোসেন জানান, অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি পরিকল্পিত দুর্বৃত্তায়ন নাকি প্রকৃতই ডাকাতির ঘটনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
রেজাউল করিম রেজা/এমএন/জেআইএম