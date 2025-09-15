  2. দেশজুড়ে

মাছ ধরার ট্রলারে মিললো সোয়া লাখ ইয়াবা

প্রকাশিত: ০৮:৪৩ এএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়া ব্যাটালিয়নের বিজিবির যৌথ অভিযানে নাফ নদী সংলগ্ন ফিশারি ঘাটের একটি মাছ ধরার ট্রলার থেকে ১ লাখ ২০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার হয়েছে। এসময় দু’জনকে আটক করা হয়েছে।

আটকরা হলেন- টেকনাফের মৃত সৈয়দ আমিরের ছেলে মো. সাদেক (১৯) ও জাদিমুড়া ২৭ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মৃত কবির আহমেদের ছেলে আনাছ (৪০)।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উখিয়া ব্যাটালিয়ন ৬৪ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদে ভিত্তিতে টেকনাফ ২ বিজিবি ও উখিয়া ৬৪ বিজিবির যৌথ টিমের সদস্যরা রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে নাফ নদী সংলগ্ন টেকনাফ ফিশারি ঘাটে একটি অভিযান পরিচালনা করে।

উক্ত অভিযানে ট্রলারের নিচের অংশে জালের কুণ্ডুলির ভেতর থেকে ১২টি হলুদ রঙের প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। এসব প্যাকেটের ভেতরে নীল রঙের মোড়কে মোট ১ লাখ ২০ হাজার পিস ইয়াবা পাওয়া যায়।

এসময় মো. সাদেক ও আনাছ নামে দুজনকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে যে, ট্রলারের মালিক রশিদ উল্লাহর নির্দেশে মিয়ানমারের জিঞ্জিরা থেকে ইয়াবাগুলো বাংলাদেশের লবণঘাট এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল তাদের। এর বিনিময়ে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ছিল।

