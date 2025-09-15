বরিশালে মাছের দামে আগুন
বরিশালে কয়েকদিন ধরে সবজি ও মুরগির মাংসের দাম সাধারণের নাগালের মধ্যে রয়েছে। তবে আগের তুলনায় বেড়েছে মাছের দাম।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালে বরিশাল নগরীর পোর্ট রোড বাজার, বাংলাবাজার, সাগরদী বাজার, নতুন বাজারসহ বেশ কয়েকটি বাজার ও সবজির আড়ত ঘুরে দেখা গেছে এমন চিত্র।
মাছের বাজার ঘুরে দেখা যায়, আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন ধরনের মাছের দাম। এর মধ্যে রুই মাছ ৩০০-৪৫০ টাকা প্রতি কেজি বিক্রি হলেও আগে বিক্রি হয়েছে ২০০-৪০০টাকায়। এছাড়া টেংরা মাছ ৫০০-৬০০ টাকা, ঘেরের তেলাপিয়া ১২০-১৪০ টাকা, পাঙাস মাছ ১২০-১৫০ টাকা, চিংড়ি প্রকারভেদে ৫৫০-৮৫০ টাকা, পাবদা ২৫০-৪০০ টাকা, মাঝারি ভেটকি ৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। যা আগের তুলনায় ৫০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে।
পাইকারি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, শসা গত সপ্তাহ থেকে ২০-২৫ টাকা করে কেজি বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য সবজি কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকা, বরবটি কেজি ৩০ টাকা, করলা ৪০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে, পটল ৩০ টাকা, করলা ৪০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য সবজিও গত সপ্তাহের দামেই বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে বেগুন ৬০ টাকা, ঢেড়স ২০ টাকা, লাউ আকার ভেদে ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্রতি হালি কাঁচা কলা ২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
এদিকে খুচরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে, শসা গত সপ্তাহ থেকে ৩০-৪০ টাকা করে কেজি বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে ১৫০ টাকা, বরবটি কেজি ৪০ টাকা, করলা ৫০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে, পটল ৪০-৫০ টাকা, করলা ৫০-৬০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য সবজিও গত সপ্তাহের দামেই বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে বেগুন ৮০ টাকা, ঢেড়স ৩০ টাকা, লাউ আকার ভেদে ৩৫-৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্রতি হালি কাঁচা কলা ২৫-৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
অপরদিকে বেশকিছু দিন ধরেই মাংসের বাজারে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ১৫০-১৬০ টাকা কেজি, সোনালি মুরগি ২৭০-২৮০ টাকা, লেয়ার মুরগি ২৫০-২৭০ টাকা কেজি দরে। এছাড়া গরুর মাংস ৭৫০ টাকা ও খাসির মাংস ১১৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।
বরিশালে সবজির পাইকারি বাজার বহুমুখী সিটি মার্কেটের দুলাল বানিজ্যালয়ের মালিক মো. শুভ জানান, সবজির দাম সাধারণের নাগালের মধ্যে রয়েছে। প্রতি সপ্তাহে ৫-১০ টাকা কমছে বাড়ছে। মাঝে মাঝে অপরিবর্তিত থাকছে। তবে সবজি পাইকারি বাজারে খুচরা বাজারের তুলনায় কিছুটা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।
শাওন খান/এমএন/জেআইএম