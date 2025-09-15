  2. দেশজুড়ে

স্ত্রীদের সামনে পেঁয়াজ-মরিচ বাটলেন স্বামীরা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি বরগুনা
প্রকাশিত: ০৪:০২ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রতিযোগিতায় ১০ জন পুরুষ মসলা বাটায় অংশ নেন/ছবি-সংগৃহীত

সমাজে নারী-পুরুষের কাজের বিভাজন নিয়ে প্রচলিত রীতি-নীতির পরিবর্তন ও পারিবারিক কাজে পুরুষের সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্ত্রীদের সামনেই পেঁয়াজ ও শুকনা মরিচ বাটলেন স্বামীরা। বরগুনায় এমনই ভিন্নধর্মী আয়োজন করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ‌‘জাগো নারী’।

কেয়ার বাংলাদেশের কারিগরি সহযোগিতা এবং এজেন্সি ফ্রান্সিস ডি ডেভেলপমেন্টের (এএফডি) আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত উইমেন লিড ইন ইমারজেন্সিস (উইলি) প্রকল্পের আওতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় বরগুনা সদর উপজেলার আয়লা পাতাকাটা ইউনিয়নের জাঙ্গালিয়া গ্রামে সপ্তাহব্যাপী ‘জেন্ডার রোল শিফটিং গেম’ প্রতিযোগিতার সমাপ্তি করা হয়। বাবর আলী পাখি বাড়ি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন সাবেক ইউপি সদস্য নিজামউদ্দিন।

প্রতিযোগিতায় কমিউনিটির ১০ জন পুরুষ অংশ নেন। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেলিম হাওলাদার, শামসুল হক ও নাসির উদ্দিন প্যাদা। এসময় স্থানীয় শতাধিক নারী-পুরুষ অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

ইটবাড়িয়া এলাকার নাসির উদ্দিন নামের এক প্রতিযোগী জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমাদের স্ত্রীরা বাড়ির সব কাজ করতে গিয়ে অনেক কষ্ট করে। কিন্তু সত্যি বলতে তারা আমাদের কাছ থেকে যোগ্য সম্মান পায় না। আমরা আজকে এই খেলার দ্বারা বুঝতে সক্ষম হয়েছি, বাড়ির সব কাজই আসলে অনেক কষ্টকর। এখন থেকে আমরা স্ত্রীদের সব কাজে সহযোগিতা করবো।’

এ বিষয়ে জাগো নারী উইলি প্রকল্প ব্যবস্থাপক শুখলা মুখার্জী বলেন, ‘এই প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য হলো সমাজে নারী-পুরুষের কাজের বিভাজন ভেঙে নারীর কাজকে মর্যাদার সঙ্গে দেখা, পারিবারিক কাজে পুরুষের সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। পাশাপাশি সমাজে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা। তাই পুরুষদের মসলা বাটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।’

