লক্ষ্মীপুর বিএনপি নেতা বহিষ্কার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি লক্ষ্মীপুর
প্রকাশিত: ০৬:২০ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লক্ষ্মীপুরে পরকীয়া প্রেমিকার সঙ্গে অনৈতিক কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়া বিএনপি নেতা গোলাম সারোয়ার দল থেকে বহিষ্কার হয়েছেন। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রামগতি উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

বহিষ্কৃত সারোয়ার রামগতি উপজেলার চরগাজী ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রোববার (১৪) সেপ্টেম্বর নিজ এলাকায় একটি ঘরে পরকীয়া প্রেমিকার সঙ্গে অনৈতিক কাজ করতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়েন। ঘটনাটির ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

বিএনপি নেতা সিরাজ উদ্দিন স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, সারোয়ারের বিরুদ্ধে অনৈতিক কার্যকলাপ জনিত অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার কারণে দলের সম্মানহানি হয়েছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাকে দলীয় সব ধরনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। রামগতি উপজেলা বিএনপির সভাপতি জামাল উদ্দিন এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।

বহিষ্কারের অনুলিপিটি লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি ও কমলনগর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এবিএম আশারাফ উদ্দিন মিজান, জেলা বিএনপি, রামগতি থানা ও রামগতি প্রেস ক্লাবকে দেওয়া হয়েছে।

কাজল কায়েস/আরএইচ/এএসএম

