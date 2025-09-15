  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গা
প্রকাশিত: ০৬:৪৬ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ বছর একা বসবাস, ভাড়া বাসায় মিললো নারীর অর্ধগলিত মরদেহ

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার দক্ষিণ গোরস্থানপাড়ায় একটি ভাড়া বাসা থেকে গুলশান আরা চমন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধার অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে সদর থানা পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।

স্থানীয়রা জানান, গুলশান আরা দীর্ঘ সাত বছর ধরে ওই বাসায় একা ভাড়া থাকতেন। তার কোনো সন্তান নেই। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত তিনি স্বাভাবিক ছিলেন। এরপর থেকে তার কোনো খোঁজ মেলেনি। সোমবার দুপুরে তার কক্ষ থেকে দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করলে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহতের বোন খুশি জানান, বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বোনের সঙ্গে তার দেখা ও কথা হয়। বোন বাজারে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। এরপর থেকে আর কোনো যোগাযোগ হয়নি।

খুশি আরও জানান, গুলশান আরা আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন। একবার স্ট্রোকও করেছিলেন তিনি।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ রিপোর্ট হাতে পেলে জানা যাবে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

হুসাইন মালিক/এসআর/এএসএম

