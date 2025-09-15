নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল-কলম-চকলেট দিয়ে বরণ করে নিলো ছাত্রদল

নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল-কলম-চকলেট দিয়ে বরণ করে নিলো ছাত্রদল
চাঁদপুরের মতলব সরকারি কলেজের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল ও শিক্ষা উপকরণ উপহার দিয়ে বরণ করলো শাখা ছাত্রদল।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালে কলেজের মূল ফটকে নবীন শিক্ষার্থীদের হাতে ফুল, শুভেচ্ছা বার্তা, কলম ও চকলেট উপহার দিয়ে বরণ করে নেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
মতলব সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক তামজিদ আহমেদ বলেন, ‘আমরা নবীন শিক্ষার্থী ভাই-বোনদের গোলাপ ফুল, কলম এবং চকলেট দিয়ে কলেজ ছাত্রদলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই। শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে সবসময় আমরা তাদের পাশে থাকবো। শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।’
মতলব পৌর ছাত্রদল নেতা ফয়সাল খন্দকার বলেন, ‘কলেজের প্রতিটি শিক্ষার্থী আমাদের আপনজন। নিরাপদ, দুর্নীতিমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত একটা ক্যাম্পাস গড়ার জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।’
নবীন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন মতলব সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইকবাল হোসেন সাকিল, নাজমুল ইসলাম শাওন, মো. শাওন প্রমুখ।
শরীফুল ইসলাম/এসআর/এএসএম