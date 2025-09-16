ভারতে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর
ভারতের হাকিমপুর ক্যাম্পে আটক ১৫ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।
সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সাতক্ষীরার তলুইগাছা সীমান্তে অনুষ্ঠিত এক পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। হস্তান্তরের পর সোমবার রাতেই বিজিবি আটককৃতদের সাতক্ষীরা সদর থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।
বিজিবি সূত্র জানায়, বিএসএফ তাদের জানিয়েছে যে রোববার রাত ১০টার দিকে ভারতের হাকিমপুর চেকপোস্ট অতিক্রম করার সময় নারী ও শিশুসহ এই ১৫ জনকে আটক করা হয়েছিল।
আটককৃতদের মধ্যে ছিলেন শ্যামনগর উপজেলার মো. শাহীন সানা (২৭), তার স্ত্রী নিলুফা খাতুন (১৯) ও মেয়ে শাহিনা সুলতানা (১); মো. লিটু গাজীর স্ত্রী রাবিয়া বেগম (২৯); জাহাঙ্গীর আলম (২৪) ও তার স্ত্রী লিপিকা খাতুন (১৬); নাজমা খাতুন (৩৪) ও ছেলে জিম তরফদার (১৪); ফারহানা আক্তার (২৫) ও ছেলে ফারহান ঢালী (৭); সেলিনা খাতুন (৩৮); সুরাইয়া ইয়াসমিন (১০); রাবিয়া খাতুন (২৭) ও ছেলে রিয়াদ হাসান (৩); এবং ফুলমতি খাতুন (৭২)।
