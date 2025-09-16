  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঢাকামুখী সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল

প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী বিরতিহীন ট্রেন সুবর্ণ এক্সপ্রেসের লোকোমোটিভ (ইঞ্জিন) বিকল হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে ঢোকার পথে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার পর থেকে ঢাকার দিকে ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে আখাউড়ায় আটকা পড়ে ঢাকাগামী আন্তঃনগর চট্টলা এক্সপ্রেস।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্টেশন মাস্টার অশোক কুমার দাস জানান, বিরতিহীন ট্রেনটি কলেজ গেট এলাকায় ইঞ্জিন বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আখাউড়া থেকে ইঞ্জিন আনার জন্য খবর দেওয়া হয়। এরইমধ্যে ট্রেনটির ইঞ্জিন ঠিক হয়ে পড়ে। বেলা ১১টা ২০ মিনিটে ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়।

