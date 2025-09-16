  2. দেশজুড়ে

বিপৎসীমা ছুঁই ছুঁই দুধকুমা‌র, নিম্নাঞ্চল প্লা‌বিত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কু‌ড়িগ্রাম
প্রকাশিত: ১২:২৩ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিপৎসীমা ছুঁই ছুঁই দুধকুমা‌র, নিম্নাঞ্চল প্লা‌বিত

বৃষ্টি ও উজানের ঢলে কুড়িগ্রামে তিস্তা ও দুধকুমারের পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পানি বিপৎসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

পানিবৃদ্ধিতে প্লাবিত হয়েছে নদ-নদী অববাহিকার চরাঞ্চলসহ নিম্নাঞ্চল। এতে তলিয়ে গেছে আমন ক্ষেতসহ বিভিন্ন ফসল। ফ‌লে ক্ষ‌তির মু‌খে পড়েছেন চরাঞ্চ‌লের কৃষকরা।

মঙ্গলবার (১৬ সে‌প্টেম্বর) সকাল ৯টায় স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের দেওয়া তথ‌্যম‌তে, দুধকুমার নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার পাটেশ্বরী পয়েন্টে বিপৎসীমার সাত সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অন্যদিকে তিস্তার পানি কাউনিয়া পয়েন্টে কিছুটা হ্রাস পেয়ে বিপদসীমার ১৮ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। উজানে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে আগামী দুই দিন পানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিপৎসীমা ছুঁই ছুঁই দুধকুমা‌র, নিম্নাঞ্চল প্লা‌বিত

রাজারহা‌টের ঘড়িয়ালডাঙ্গা ইউনিয়নে তিস্তা অববাহিকার মাঝের চর এলাকার তাজ উদ্দিন জানান, তিস্তার পা‌নি কখন বা‌ড়ে কখন ক‌মে কিছুই বু‌ঝি না। পা‌নি বাড়ার ফ‌লে তার প্রায় দুই একর জ‌মির আমন ক্ষেত ত‌লি‌য়ে গে‌ছে।

একই কথা জানান ওই এলাকার কৃষক সফর উদ্দিন, আউয়াল মণ্ডলসহ ক‌য়েকজন কৃষক।

কু‌ড়িগ্রাম পা‌নি উন্নয়ন বো‌র্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রা‌কিবুল হাসান ব‌লেন, আগামী দুইদিন তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি সমতল হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। এসময় তিস্তা ও দুধকুমার নদীর পা‌নি বিপৎসীমা অতিক্রম করতে পারে। ফ‌লে কুড়িগ্রাম জেলার নদ-নদীগু‌লোর নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে।

রোকনুজ্জামান মানু/এফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।