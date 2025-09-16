  2. দেশজুড়ে

মানিকগঞ্জে ডোবায় মিললো নিখোঁজ ইমামের মরদেহ

প্রকাশিত: ১২:৩৭ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মানিকগঞ্জের ঘিওরে নিখোঁজের দুইদিন পর ডোবা থেকে রফিকুল ইসলাম (৩৮) নামে এক ইমামের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার দিকে ঘিওর উপজেলার বালিয়াখোড়া ইউনিয়নের পুখুরিয়া এলাকার একটি ডোবা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঘিওর থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) মো. কহিনুর মিয়া।

নিহত রফিকুল ইসলাম সিরাজগঞ্জের চৌহালি উপজেলার বাঘুটিয়া ইউনিয়নের বিনানাই গ্রামের আব্দুর রহিম মিয়ার ছেলে। তিনি স্থানীয় পুখুরিয়া মসজিদের ইমাম হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এর আগে গতকাল নিহতের স্ত্রী মোছা. মরিয়ম ঘিওর থানায় স্বামীর নিখোঁজ ডায়রি করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, যেখানে তার মরদেহ পাওয়া গেছে সেই ডোবায় রফিকুল ইসলাম নিয়মিত গোসল করতেন। তিনি স্থানীয় পুকুরিয়া মসজিদের ইমাম হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মঙ্গলবার সকাল আটটার দিকে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তার মরদেহ উদ্ধার করে।

ঘিওর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. কহিনুর মিয়া জানান, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে সকাল ৮টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সুরতহাল রিপোর্ট শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

