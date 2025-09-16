  2. দেশজুড়ে

সোনারগাঁয়ে গ্যাস লিকেজ: মা-বাবার পর না ফেরার দেশে মুন্নি

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ১২:৫৩ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সোনারগাঁয়ে গ্যাস লিকেজ: মা-বাবার পর না ফেরার দেশে মুন্নি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের কাঁচপুর এলাকার একটি বসতবাড়িতে গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে আগুনে দগ্ধদের মধ্যে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। মা-বাবার পর এবার না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছে ১৪ বছর বয়সী মুন্নি।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান। তিনি বলেন, মুন্নি গতরাত ৯টা ৪৫ মিনিটে মৃত্যুবরণ করে। তার শরীরের ২৮ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল।

গত ৪ সেপ্টেম্বর ভোরে গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে মুন্নিসহ তার পরিবারের পাঁচ সদস্য দগ্ধ হয়। পরবর্তীতে তাদের সবাইকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭ সেপ্টেম্বর দুপুরে তার বাবা মানব চৌধুরী এবং ৮ সেপ্টেম্বর তার মা বাচা চৌধুরীও মারা যান। বর্তমানে মুন্নির দুই বোন তিন্নি ও মৌরি চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মো. আকাশ/এফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।