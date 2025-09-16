গাজীপুরে বৃষ্টিতে মাটির ঘরের দেওয়াল ধসে বৃদ্ধের মৃত্যু
গাজীপুরে মাটির ঘরের দেওয়াল ধসে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে ধসে পড়া দেওয়ালের নিচে তার মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা।
নিহত তমিজ উদ্দিন দেওয়ান (৭০) গাজীপুর মহানগরের কাশিমপুর থানাধীন গোবিন্দবাড়ী এলাকার মৃত নরবেশ আলী দেওয়ানের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তমিজ উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে ওই ঘরে একাই বসবাস করে আসছিলেন। তার স্ত্রী ও দুই ছেলে অন্যত্র বসবাস করেন। প্রতিবেশীরা ধারণা করছে, রোববার দিবাগত রাতে টানা ভারী বর্ষণের সময় ঘরের দেওয়াল ধসে পড়লে তিনি মাটিচাপা পড়ে মারা যান।
মঙ্গলবার সকালে এক প্রতিবেশী বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ঘরের একপাশ ধসে পড়া অবস্থায় দেখতে পান। পরে ভেতরে ঢুকে বৃদ্ধ তমিজ উদ্দিনের মরদেহ ধসে পড়া দেওয়ালের নিচে চাপা পড়ে থাকতে দেখেন।
কাশিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আমিনুল ইসলাম/এফএ/জেআইএম