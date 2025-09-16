আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে পুলিশে দিল ছাত্ররা
রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক ও চেংমারী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রেজাউল কবির টুটুলকে (৪৭) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে রংপুর মহানগরীর আইডিয়াল মোড় এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই নগরীর মডার্ন মোড়ে ছাত্র-জনতার ওপর সশস্ত্র হামলা ও গুলি বর্ষণের মামলার আসামি আওয়ামী লীগ নেতা রেজাউল কবির টুটুল আত্মগোপনে ছিলেন।
গ্রেফতার রেজাউল কবির টুটুল রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার জালাদীপুর (মধ্যপাড়া) গ্রামের আব্দুল ফাত্তাহের ছেলে। তিনি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের তাজহাট থানার একটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।
সোমবার রাতে রংপুর মহানগরীর আইডিয়াল মোড় এলাকা থেকে তাকে হাতেনাতে আটক করেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ রংপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব তানজিম আলম তাসিম ও মুখ্য সংগঠক মাহমুদুর রহমান লিওনসহ জুলাই আন্দোলনকারীরা। পরে তাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন তারা।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ ও মিঠাপুকুর-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এইচ এন আশিকুর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী (এপিএস) ছিলেন রেজাউল কবির টুটুল। উপজেলার ৮ নম্বর চেংমারী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।
চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে আত্মগোপনে চলে যান রেজাউল কবির টুটুল। তার বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক অভিযোগে মামলা রয়েছে।
জিতু কবীর/এফএ/এএসএম