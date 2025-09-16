জাগো নিউজে সংবাদ প্রকাশ
সব রোগের চিকিৎসা দেওয়া সেই হারুনকে এক মাসের কারাদণ্ড
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় দন্তচিকিৎসায় ডিপ্লোমাধারী হয়েও সব রোগের চিকিৎসা করা হারুন অর- রশীদকে একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে তার চেম্বারে অভিযান চালিয়ে এ দণ্ড দেন কলাপাড়া উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সহকারী কমিশনার ভূমি) ইয়াসিন সাদেক।
বিষয়টি নিশ্চিত করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, উপজেলার মহিপুর বাজারে এশিয়া ডেন্টাল কেয়ারে ভুয়া পদবি ব্যবহার করায় হারুন নামের এক ব্যক্তিকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। শুধু হারুন নয়, কলাপাড়া উপজেলায় যত চিকিৎসক এবং অনুমোদনহীন ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে সেগুলোতেও অভিযান চলবে।
এরআগে ১০ সেপ্টেম্বর ‘দন্তচিকিৎসায় ডিপ্লোমাধারী হারুন চিকিৎসা দেন সব রোগের’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে জাগো নিউজ।
প্রতিবেদনে বলা হয়, হারুন-অর-রশীদ ৮-১০ বছর ধরে মহিপুর বাজারে দন্ত চিকিৎসা দিয়ে আসছেন। তবে তার ভুল চিকিৎসা নিয়ে অভিযোগ রয়েছে বিস্তর। দাঁতের পাশাপাশি নাকের পলিপাস কাটা, চোখের চিকিৎসা দেওয়াসহ সব ধরনের রোগী দেখেন তিনি। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার স্থানীয় ড্রাগ অ্যাসোসিয়েশনে অভিযোগ দিলেও তিনি রীতিমতো তার এই হাতুড়ে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। যার ভুক্তভোগী গ্রামের সাধারণ ও অসহায় মানুষ।
আসাদুজ্জামান মিরাজ/এসআর/এএসএম