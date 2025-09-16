  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৮:১৯ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ময়মনসিংহের নান্দাইলে গরুর জন্য ঘাস কাটার সময় বজ্রপাতে মো. জামাল হোসেন (৩৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে উপজেলার চর বেতাগৈর ইউনিয়নের চরলক্ষীদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত জামাল হোসেন একই গ্রামের শিরু মিয়ার ছেলে। তিনি কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহবুদ হোসেন বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, দুপুর ২টার দিকে জামাল হোসেন বাড়ির পাশে গরুর জন্য ঘাস কাটছিলেন। এসময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টির একপর্যায়ে বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই মারা যান জামাল হোসেন।

ওসি বলেন, জামালের এক মেয়ে ও এক ছেলেসহ অন্তঃসত্বা স্ত্রী রয়েছে। তার মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

