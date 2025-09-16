  2. দেশজুড়ে

সাবেক এমপি শিখরের পরিবারের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

প্রকাশিত: ০৮:২৭ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরের পরিবারের বিরুদ্ধে গুম-খুন, ভূমিদস্যুতা, সাংবাদিক নির্যাতন, চারটি হত্যাকাণ্ড ও অবৈধ অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ এনে মাগুরায় মানববন্ধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টায় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বক্তারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে শিখর পরিবারের সদস্যরা অস্ত্রের ভয়ে মাগুরাবাসীকে শাসন করে আসছেন। প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শন, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, মামলাবাজি, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ইত্যাদির মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে।

আগস্টে রাব্বি হত্যাকাণ্ড, তার আগে জগদ্দলে সংঘটিত চারটি হত্যাকাণ্ড এবং ছাত্রদল নেতা মারুফ মুন্নার ওপর হামলার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা।

বক্তারা আরও বলেন, বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধেও ভিত্তিহীন ও মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা হাসু, ফারুকসহ বহু নেতাকর্মী হয়রানির শিকার হয়েছেন। এসব মামলার পেছনে শিখর পরিবারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল বলে অভিযোগ করেন তারা।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সাবেক সভাপতি আশরাফুজ্জামান শামীম, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা হাসানুর রহমান হাসু, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস রেজা, সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক মারুফ মুন্না প্রমুখ।

মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এসআর/এএসএম

