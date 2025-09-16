সখীপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতিকে দল থেকে অব্যাহতি
টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাজাহান সাজুকে দল থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জেলা বিএনপির সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহীন ও সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি নাজিম মাস্টারকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
দলীয় সূত্র জানায়, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপির একাধিক নেতাকর্মী অপকর্মের সঙ্গে জড়িত অভিযোগের তদন্ত করে কেন্দ্রীয় কমিটি। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় সখীপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাজাহান সাজুকে দল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।
এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল জাগো নিউজকে বলেন, কেন্দ্রীয় বিএনপির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাজাহান সাজুকে দল থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
