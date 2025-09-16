সার বিক্রিতে ভুয়া ভাউচার, ডিলারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

সার বিক্রিতে ভুয়া ভাউচার, ডিলারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
মাগুরার শালিখা উপজেলার শালিখা বাজারে সার বিক্রিতে ভুয়া ভাউচার তৈরি ও রেজিস্টারে গরমিল পাওয়ায় এক সার ডিলারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানকালে মেসার্স শিকদার ট্রেডার্স নামের বিসিআইসি সার ডিলার প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম ধরা পড়ে।
বিক্রয় রেজিস্টার ও ভাউচার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সার বিক্রি হলেও যথাযথভাবে ভাউচার দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে বিভিন্ন গ্রাহক ও খুচরা ব্যবসায়ীর নামে ভুয়া ভাউচার তৈরি করা হয়েছে।
অভিযানের সময় তাদের ফোনে যোগাযোগ করলে কেউই শিকদার ট্রেডার্স থেকে সার কেনেননি বলে জানান, যা প্রমাণ করে অন্যত্র সার বিক্রি করে পরে গ্রাহকের নামে ভুয়া ভাউচার তৈরি করা হয়েছে।
রেজিস্টার ও ভাউচারেও একাধিক গরমিল পাওয়া গেছে। এসব অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক বাবুল ইসলামকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে আইন না মানলে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।
জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম ও মাগুরা জেলা পুলিশের একটি দলও অভিযানে সহযোগিতা করেন।
সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিত চলবে।
