মোদীবিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলার আসামি ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে মাহাবুর রহমান (২৬) নামের নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি হত্যা মামলায় দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপনে ছিলেন।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার পাকশিমুল এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি উপজেলার অরুয়াইল ইউনিয়ন বারপাইকা গ্রামের খোরশেদ মিয়ার ছেলে।
গ্রেফতার মাহাবুর রহমান উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক। মোদীবিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলার আসামি তিনি।
সরাইল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবির আহমেদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, ২০২১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশে আগমনকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনে উপজেলার কুট্রাপাড়ায় আল আমিন নামের একজন নিহত হন।
এ ঘটনায় করা মামলায় ছাত্রলীগ নেতা মাহাবুর রহমান আসামি। মামলার পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুপুরে তাকে আদালতে পাঠানো হয়।
