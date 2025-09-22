২০ দিন পেছালো রাকসু নির্বাচন
উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। ফলে ২০ দিন পিছিয়ে আগামী ১৬ অক্টোবর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়েছে, রাকসু নির্বাচন কমিশন-২০২৫ এর পূর্ণাঙ্গ সভায় ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাকসু, হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনপূর্ব উদ্ভূত পরিস্থিতি বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। সভা লক্ষ্য করে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান পরিস্থিতি কোনো অবস্থায়ই রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূলে নয়।
কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘোষিত ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি চলছে। নির্বাচনে দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি।
আরও বলা হয়েছে, উপর্যুক্ত বিবেচনায় রাকসু নির্বাচন উৎসবমুখর, অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে কমিশন ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখের পরিবর্তে আগামী ১৬ অক্টোবর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
রাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. সেতাউর রহমান বলেন, ‘আমরা সার্বিক দিক বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করছি, নতুন যে তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে, সেদিন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’
