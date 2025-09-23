যশোর বিমানবন্দরে দুদকের অভিযান
যশোর বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বিমান বন্দরের রানওয়ে নির্মাণে ব্যবহৃত অকেজো মালামাল বিক্রির নিলামে অনিয়মের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এ অভিযান চালানো হয়।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর ) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়। দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. সালাহউদ্দিন অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
যশোর বিমানবন্দর সূত্র জানায়, রানওয়ে নির্মাণের সময় অ্যাপ্রোস সড়ক থেকে উত্তোলিত অকেজো মালামাল বিক্রির জন্য একটি নিলাম ডাকা হয়। গত ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতা ১২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা দর দিলেও তাকে বাদ দিয়ে চতুর্থ সর্বোচ্চ দরদাতা ১০ লাখ টাকা দর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক চিরঞ্জীব নিয়োগীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি দল যশোর বিমানবন্দর ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে অভিযান চালায়।
অভিযানের সময় দুদক কর্মকর্তারা বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপককে কার্যালয়ে পাননি। ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক জানান যে তিনি ঢাকায় অবস্থান করছেন। তাৎক্ষণিকভাবে নিলামের কাগজপত্রও সরবরাহ করা হয়নি, যদিও পরে তা সরবরাহ করা হয়।
এদিকে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ দুদক কর্মকর্তাদের কাছে দাবি করেছে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দরদাতার কাগজপত্রে ত্রুটি ছিল, যার কারণে যথাযথ কাগজপত্র থাকায় চতুর্থ দরদাতাকে মালামাল বিক্রির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
তবে দুদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে এই নিলামে অনিয়মের সত্যতা মিলেছে। এখন কাগজপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে দুদক।
মিলন রহমান/কেএইচকে/এমএস