দুর্গোৎসব নিয়ে অপপ্রচার-গুজব ছড়ালেই ব্যবস্থা: এসপি রওনক

দুর্গোৎসব নিয়ে অপপ্রচার-গুজব ছড়ালেই ব্যবস্থা: এসপি রওনক
শারদীয় দুর্গোৎসবকে শান্তিপূর্ণ করতে যশোরের পূজামণ্ডপগুলোতে নিরাপত্তা নিশ্চিতে কঠোর পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছেন পুলিশ সুপার (এসপি) রওনক জাহান। তিনি বলেছেন, পূজা কেন্দ্র করে কেউ অপপ্রচার বা গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করলে কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উসকানি দিলে, তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।
এসপি রওনক জাহান জানান, যশোর জেলার ৭০৬টি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চারটি সেক্টরে স্ট্রাইকিং টিম গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি থানায় থাকবে বিশেষ দল, পাশাপাশি মাঠে থাকবে ৪০টি মোবাইল টিম এবং ১৭২টি মোটরসাইকেল টিম। পুলিশ নিয়মিত তল্লাশি পরিচালনা করবে এবং পূজা উদ্যাপনউদ্যাপন
তিনি বলেন, গুজব প্রতিরোধে জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম টিম ২৪ ঘণ্টা কাজ করবে। ছোটোখাটো ঘটনাকে ধর্মীয় ইস্যু হিসেবে ছড়িয়ে দিয়ে গুজব ছড়ানো ঠেকাতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
রওনক জাহান বলেন, পূজামণ্ডপগুলোকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মন্দিরকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যশোর সদর উপজেলার পাঁচটি মণ্ডপে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যেখানে মানুষের সমাগম বেশি হয়। এছাড়া পূজা উদযাপন পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোকে সরকারি নির্দেশনা মেনে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে এই ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশারের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) রুহুল আমিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক সার্কেল) আহসান হাবিব, ডিবির ওসি মঞ্জুরুল হক ভুঞা, ট্র্যাফিক ইন্সপেক্টর মাহফুজুর রহমান প্রমুখ।
