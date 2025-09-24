চুয়াডাঙ্গায় নকল সার বিক্রির দায়ে লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় নকল সার বিক্রির দায়ে লাখ টাকা জরিমানা
চুয়াডাঙ্গা সদরে নকল সার বিক্রির অভিযোগে মেসার্স কামরুল ট্রেডার্স নামে এক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর পর্যন্ত ছে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।
চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
অভিযান শেষে তিনি জানান, বাজারে সার, কীটনাশক ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বিভিন্ন দোকান তদারকি করা হয়। বিশেষ করে বিক্রেতারা মূল্য তালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন করছে কিনা, তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।
এসময় নকল সার বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় কামরুল ট্রেডার্সের মালিক কামরুল হাসানকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আসিফ ইকবাল, ক্যাবের প্রতিনিধি ও জেলা পুলিশের একটি টিম সহযোগিতার করে।
এর আগেও সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রি, নকল ও মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রির অভিযোগে একাধিকবার কামরুল ট্রেডার্সকে জরিমানা করা হয়।
ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
হুসাইন মালিক/এমএন/এএসএম