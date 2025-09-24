ঝিনাইদহে পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় পুলিশের বিশেষ অ্যাপ

ঝিনাইদহে পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় পুলিশের বিশেষ অ্যাপ
আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা নির্বিঘ্ন করতে ঝিনাইদহে ‘পূজা নিরাপত্তা অ্যাপস’ চালু করেছে জেলা পুলিশ।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় ঝিনাইদহ পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে অ্যাপটি উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা পুলিশ সুপার মো. মনজুর মোরশেদ। এসময় সহকারী পুলিশ সুপার মাহফুজ হোসেনসহ জেলার সব পূজামণ্ডপ কমিটির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
পুলিশ সুপার জানান, দুর্গাপূজা উপলক্ষে মণ্ডপগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে বিশেষ এই অ্যাপ চালু করেছে পুলিশ। যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে অ্যাপটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে। অ্যাপের মাধ্যমে পূজামণ্ডপ কমিটি ও সাধারণ মানুষ সহজেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।
বিশেষ এই অ্যাপের মাধ্যমে ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রশাসনের নম্বর পাওয়া যাবে খুব সহজেই। পূজামণ্ডপের লোকেশন খুব সহজেই বের করা যাবে।
