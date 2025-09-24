র্যাবের মহাপরিচালক
কিছু কাপুরুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টা করে
র্যাবের মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান বলেছেন, ‘বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি জড়িত আছেন বলে আমি মনে করি না। আমাদের দেশে কিছু অসুস্থ মন-মানসিকতার কাপুরুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টা করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছি।’
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দিনাজপুরের রাজবাড়ীতে দুর্গাপূজার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।
এ কে এম শহিদুর রহমান বলেন, ‘এবার ৩১ হাজার ৫২৬টি মণ্ডপে পূজা উদযাপন হচ্ছে। এরমধ্যে ১৪-১৫টি ঘটনা ঘটেছে। আমরা সব জায়গায় আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছি। দিনাজপুরে ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপ রয়েছে। যে গুলোতে আমরা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছি। আমরা চাই না কয়েকজন কাপুরুষ বিকৃত রুচির মানুষের কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ুক।’
তিনি বলেন, প্রতিমা তৈরির সময় থেকে র্যাব সদস্যদের টহল জোরদার করা হয়। চলতি বছর প্রতিমা তৈরির শুরুতে পূজা উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। সেখানে আমরা তাদের অনুরোধ করেছি যেহেতু আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নির্দিষ্ট একটি তারিখ থেকে দায়িত্ব পালন করে। পূর্বে মন্দিরে নিজ নিজ উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবক রাখা নিশ্চিত করবেন।’
র্যাবের মহাপরিচালক বলেন, ‘আমরা দেখেছি যেখানে যেখানে মন্দির ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে এগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ অস্থায়ী মন্দিরে। সেই মন্দিরগুলোতে রাত্রিকালীন পাহারার ব্যবস্থা ছিল না। তাই এ সব মন্দিরগুলোতে রাত্রিকালীন পাহারার ব্যবস্থা করা হলে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটবে না। এখন র্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তা টহল কার্যক্রম পরিচালনা করছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আরেক ধরনের লোক রয়েছে যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে সমস্যা তৈরির অপচেষ্টা চালায়। এ ক্ষেত্রেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক রয়েছে। আপনারা মিথ্যা গুজবে কান দেবেন না। যারা এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এ সময় র্যাব-১৩ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মনজুর করিম প্রদীপ, দিনাজপুরের পুলিশ সুপার মারুফাত হুসাইনসহ রাজ দেবোত্তর এস্টে ও পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
