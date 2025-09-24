মিষ্টিতে ময়লা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার বিক্রির দায়ে জরিমানা

মিষ্টিতে ময়লা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার বিক্রির দায়ে জরিমানা
নোয়াখালীর মাইজদীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য বিক্রি ও মিষ্টিতে ময়লা পাওয়ায় মোহাম্মদীয়া হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বিশেষ টাস্কফোর্স।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. আছাদুল ইসলামের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। এসময় মূল্য তালিকা না থাকায় মেসার্স ভাত ঘর হোটেল নামে আরও একটি প্রতিষ্ঠানকে চার হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানের বিষয়ে সহকারী পরিচালক মো. আসাদুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি, মূল্য তালিকা প্রদর্শন এবং ভোক্তাদের সঙ্গে ভালো আচরণের জন্য হোটেলগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
জেলা প্রশাসক খন্দকার ইসতিয়াক আহমদ বলেন, জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে চলমান ‘নতুন কুঁড়ি’ প্রতিযোগিতার কারণে জনসমাগম বেড়ে যাওয়ায় খাবারের দাম যেন না বাড়ে, সে জন্য স্থানীয় হোটেলগুলোতে এই বিশেষ অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
