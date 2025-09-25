  2. দেশজুড়ে

‎মাদারীপুরে বেকারি মালিকের লাখ টাকা জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ০৮:২৬ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
‎মাদারীপুরে বেকারি মালিকের লাখ টাকা জরিমানা

‎অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পণ্য উৎপাদনের জন্য মাদারীপুরে মধুমতী ব্রেড অ্যান্ড বিস্কুট কারখানাকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জেলা প্রশাসন ও নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় মাদারীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার মো. মাসুম উপস্থিত ছিলেন।

‎ভ্রাম্যমাণ অভিযান সূত্র জানায়, উপজেলার চৌরাস্তার মধুমতী ব্রেড অ্যান্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে অভিযান করা হয়। এসময় অস্বাস্থ্যকরভাবে পণ্য উৎপাদন, নিম্নমানের খাদ্য সংযোজন দ্রব্যে ব্যবহার, খাদ্যকর্মীদের স্বাস্থ্য সনদ না থাকা, কীটপতঙ্গ দমনের ব্যবস্থা না থাকা, সব পণ্যের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন না থাকা, কেক তৈরির জন্য ব্যবহৃত রঙিন কাগজ, ফ্লেভার ইত্যাদির সনদ না থাকা, ফ্লোরে খাবার রাখা, রশিদ ও লেবেলবিহীন রাসায়নিকের ব্যবহার, কাঁচামালের কেনা-বেচা সংক্রান্ত চালান প্রদর্শন করতে ব্যর্থসহ নানা অনিয়মের জন্য জরিমানা করা হয়। এসময় এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

‎একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিকে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশনা দেওয়া হয়। অন্যথায় নিরাপদ খাদ্য আইনে মামলা করা হবে।

অভিযানে মাদারীপুরের বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের জেলা খাদ্য অফিসার রফিকুল ইসলাম, মাদারীপুর সদরের দায়িত্ব প্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক ফেরদৌসী আক্তার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।